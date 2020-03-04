    04 марта 2020, 09:57

    Специалист рассказал, что поможет очистить офис от вирусов

    Ольга Ситникова

    Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев пояснил, как отчистить воздух в офисе от вирусов и бактерий. Об этом сообщило радио Sputnik.

    Ястребцев обратил внимание на то, что в офисы обычно ставят только кондиционеры, ведь их производители убеждают в эффективном очищении воздуха. Однако, по мнению эксперта, это лишь маркетинговый ход.

    «Кондиционеры никак не влияют на количество микроорганизмов и вирусов в офисе. Наоборот, они только могут ухудшить ситуацию. Я бы рекомендовал использовать очистители воздуха с ультрафиолетовыми лампами или рециркуляторы воздуха с бактерицидными лампами. Пожалуй, это наиболее эффективный способ борьбы», — уточнил специалист.

    Он отметил, что за монтаж и эксплуатацию этих приборов должны отвечать профессионалы. Они помогут добиться пользы от устройства.

    Ястребцев порекомендовал не забывать об очищении бытовых приборов и ручек дверей.

    «Вирусы гриппа передаются воздушно-капельным путем, но не только. Ручки дверей, клавиатура, посуда могут спокойно передавать вирусы в офисе. Соответственно, при уборке офисов надо уделять особенное внимание ручкам дверей, поверхностям рабочего стола и клавиатурам. Также не стоит пользоваться чужими кружками в офисе. Это все понятно, но мыть руки почаще все-таки тоже надо», — заявил эксперт.