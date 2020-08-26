Специалист раскрыл секрет идеальных отношений

По словам эксперта, большинство людей верят в сказку, вступая в брак, а не видят реальную жизнь. Они живут фантазиями, написала «Вечерняя Москва». Матвеева заявила, что для сохранения отношений, над ними должны работать оба партнера.

Одно из самых важных правил — понять, зачем вам нужен именно этот человек. Коуч подчеркнула, что в некоторых семьях проблемы могут быть из-за «родовых сценариев».

«Рождаясь, человек получает определенный набор опций для жизни. Но не все из них играют ему на руку. Энергетический поток преломляется через все поколения рода и прибивает его к нашему берегу отнюдь не чистым. Отсюда необъяснимые страхи, странные реакции на, казалось бы, безобидные ситуации, невозможность достичь успеха в делах, заработать денег или полюбить», — пояснила Матвеева.

Все проблемы необходимо прорабатывать вместе с партнером. Также важно выходить из зоны комфорта, слушать и слышать друг друга. В паре нужно осознавать, чего вы хотите добиться, и делать это совместно.