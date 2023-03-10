Общество 10 марта 2023, 12:52 Специалист РАН Чебров прокомментировал неординарность подземных толчков на Камчатке

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Третье землетрясение магнитудой 6,1 за 30 дней зафиксировали у берегов Камчатки 8 марта. О том, являются ли такие подземные толчки неординарным событием для полуострова, рассказал директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров сайту «КП — Дальний Восток».

По словам специалиста, землетрясения на Камчатке в среднем происходят один или два раза в год, поэтому такие частые колебания земной поверхности не совсем ординарны.

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Однако землетрясение магнитудой 6,1 является умеренным для этой сейсмоактивной зоны и сильного волнения не вызывает, добавил Чебров.

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