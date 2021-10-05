Специалист предупредил о новых сбоях в интернете наподобие сбоя Facebook

Специалист по цифровой безопасности Владимир Калугин рассказал, что сбой сервисов, принадлежащих Facebook, включая Instagram и WhatsApp, стал одним из самых масштабных за последнее время. Причины неполадок пока точно не известны, но, вероятнее всего, они продолжатся и дальше. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам эксперта, скорее всего сбой произошел из-за удаления DNS-записей из глобальных таблиц маршрутизации.

«Служба DNS представляет собой аналог адресной книги в интернете, в которой IP-адреса сопоставляются с доменными именами. Если провести аналогию с городом, то дом есть, но его стерли с карты, и теперь никто не может его найти», — пояснил специалист.

Ране уже был зафиксирован подобный крупный сбой. Летом из-за неполадок у одного из CDN-провайдеров Fastly была нарушена работа Reddit, Twitch, Spotify, Amazon. В то время не работали сайты ведущих мировых СМИ и некоторые правительственные сайты.

В заключение эксперт добавил, что подобные сбои вероятнее всего будут продолжаться и дальше. По его словам, сейчас усиливается тренд на централизацию мощностей у основных игроков it-рынка.