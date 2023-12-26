Общество 26 декабря 2023, 17:14 Специалист по защите прав потребителей Павлов посоветовал после покупки испорченного товара сразу обращаться в магазин

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При покупке испорченного товара необходимо сразу же обратиться с претензией в магазин, где была приобретена продукция. Об этом сообщил эксперт организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, чтобы вернуть деньги за испорченный товар, обратиться в магазин необходимо в как можно меньший промежуток времени с момента покупки. Если продавец отказывается принимать претензию в устной форме, ее следует оформить в письменном виде.

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В случаях, когда после употребления испорченного продукта человек отравился, он имеет право не только на возмещение средств, но и на компенсацию, отметил Павлов.