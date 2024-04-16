Общество 16 апреля 2024, 11:48 Специалист по выживанию Макеев: в случае потопа следует заранее герметично закрыть мебель и технику

Читать 360tv в

В результате наводнения из-за весеннего паводка можно погибнуть, поэтому эвакуироваться из опасных зон необходимо заранее. Перед этим стоит герметично закрыть мебель и технику в доме, сообщил эксперт по выживанию Михаил Макеев в беседе с Ura.ru.

По его словам, в таких целях можно использовать мусорные пакеты и вырезать герма-капсулы из бутылок. Документы, ценные вещи и ювелирные украшения следует поднять максимально высоко. Также желательно защитить жилье от вандалов с помощью дополнительных замков.

Реклама

Жителям подтопленных территорий Макеев посоветовал позаботиться о своем комфорте и на случай ухудшения ситуации собрать так называемые тревожные рюкзаки.