Общество 24 апреля 2023, 11:21 Специалист по телекоммуникациям Бурхайло: замедление интернета указывает на постороннее подключение к Wi-Fi-роутеру

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Изменение скорости домашнего интернета может указывать на несанкционированное подключение посторонних людей к Wi-Fi-роутеру. Об этом сообщил эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, на воровство интернет-трафика также укажет ухудшение качества картинки при просмотре телевизора.

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Проверить все подключенные к роутеру устройства можно в настройках, добавил Бурхайло. Для этого нужно зайти во вкладку «Wi-Fi-клиенты» и в случае постороннего несанкционированного доступа поменять пароль к Wi-Fi-сигналу.