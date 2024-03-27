Общество 27 марта 2024, 11:00 Специалист по страхованию Дубровин: за прошлый год в России выросло число застраховавших свою жизнь граждан

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Специалист по страхованию жизни межрегионального Союза медицинских страховщиков Виктор Дубровин в беседе с изданием URA.RU рассказал, что за прошлый год в России на 50% выросло число застраховавших свою жизнь граждан.

По итогам года рынок превысил 800 миллиардов рублей страховых взносов. Классическое и накопительное страхование жизни, по словам специалиста, вызвано рисками и осуществлением накоплений.

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«Страхование жизни как хороший способ долгосрочных накоплений оказался эффективным», — добавил эксперт.

Дубровин отметил, что многомиллионные выплаты со страховки можно получить даже при внесении небольшой суммы.