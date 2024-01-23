Общество 23 января 2024, 18:43 Специалист по садоводству Кошутина: для выращивания микрозелени дома необходимо приобрести специальный набор

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Менеджер отдела «Сад» гипермаркета «Леруа Мерлен Пушкино» Вера Кошутина в беседе с Pravda.Ru порекомендовала россиянам, которые хотят выращивать микрозелень в домашних условиях, прикупить специальный набор.

В него входят контейнер-проращиватель с субстратом, бокс-резервуар для сбора излишков воды и пакетик с семенами наиболее популярных культур.

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Как уточнила эксперт, специальный набор создает оптимальную среду для проращивания семян и развития побегов. При выращивании микрозелени на подоконнике не нужно использовать химию и удобрения, то есть урожай получается по-настоящему органическим.