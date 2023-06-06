Общество 06 июня 2023, 18:36 Специалист по редизайну Дмитрик-Кононова посоветовала добавить в квартире светильников, чтобы создать уют

Читать 360tv в

Чтобы сделать свое жилье уютнее и красивее, можно обойтись без больших вложений и глобальных перемен. Об этом РИА ФАН рассказала специалист по хоумстейджингу и редизайну интерьера агентства «Джем Хоум» Ольга Дмитрик-Кононова.

Она посоветовала начать с того, чтобы разобрать хлам и сделать мелкий ремонт. Лишнее стоит убрать, сломанное — починить, а то, что нельзя исправить, а также морально устаревшие вещи — выкинуть. Можно также перекрасить мебель неактуальных цветов и заменить на ней фурнитуру.

Реклама

Еще один совет — добавить светильников и бра. Чем больше в доме света, тем уютнее.

Наконец, нужно помнить про порядок на кухне. Очень часто из-за лишних предметов на поверхностях создается впечатление визуального шума,

«Основную проблему на кухнях создает сильный визуальный шум, образующийся из невероятного количества часто не нужных и не использующихся регулярно бытовых приборов, и приспособлений, разномастных баночек, разноцветных тряпочек и кухонной утвари. Достаточно все это убрать в закрытые шкафы, как тут же становится легче дышать и взгляд уже не спотыкается на каждом квадратном сантиметре», — объяснила эксперт.

Авторы: