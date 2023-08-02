Общество 02 августа 2023, 11:31 Специалист по природным катастрофам Карнаухов спрогнозировал рост числа смерчей в России

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В европейской части России из-за изменений климата увеличится количество смерчей и торнадо. Об этом сообщил специалист по природным катастрофам Алексей Карнаухов в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, такие явления будут обусловлены ростом температур и увеличением содержания водяных паров в атмосфере. Столкновение воздушных масс также возможно в регионах, где кончаются Уральские горы.

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Карнаухов отметил, что сейчас большое количество смерчей наблюдается на Черноморском побережье в районе Новороссийска и Сочи.