Общество 03 апреля 2024, 13:39 Специалист по природным катастрофам Карнаухов: аномальная жара летом приведет к нарастанию катаклизмов

Читать 360tv в

Лето в 2024 году в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Аномальные температуры всегда приводят к нарастанию природных катаклизмов и аномалий, сообщил специалист по природным катастрофам Алексей Карнаухов в беседе с Ura.ru.

По его словам, возможно увеличение частоты ураганов, смерчей, наводнений и засух. Также повысятся риски возникновения лесных пожаров. При этом лето в центральной части страны будет сопровождаться регулярными дождями, сообщил сайт kp.ru.

Реклама

«Средние значения температур уже несколько десятков лет растут. Мы уверенно движемся к тому, что чуть ли не каждый последующий год будет теплее предыдущего», — отметил Карнаухов.