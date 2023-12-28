28 декабря 2023, 11:32
Специалист по пиротехнике Самошин: перез запуском фейерверка необходимо прочесть инструкцию и осмотреть изделие
Перед тем, как запускать фейерверк, необходимо внимательно прочитать инструкцию и осмотреть изделие на наличие дефектов. Об этом RT сообщил вице-президент Московской пиротехнической ассоциации пиротехник Виктор Самошин.
На упаковке каждого фейерверка написан класс опасности. Это необходимо для того, чтобы понимать, с какого расстояния его можно запускать.
Реклама
Самошин также призвал покупать пиротехнику исключительно в специализированных магазинах.
Магазины
Новый год
Реклама
Реклама