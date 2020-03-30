Специалист по особо опасным инфекциям опроверг ослабление коронавируса

Жемчугов обратил внимание на то, что существует «два варианта пассирования микробов через восприимчивые организмы животных и людей».

«Один вариант: они повышают специализацию, то есть, например, начинают паразитировать только на одном виде, а не на нескольких, и тогда повышается вирулентность, то есть они начинают больше убивать. Но всех убить вирусу невыгодно, потому что тогда ему не на кого будет распространяться, и он обязательно оставляет большую часть переносящих заболевание в легкой форме или вообще бессимптомно. Поэтому при большей выявляемости бессимптомных носителей статистика — в сторону уменьшения летальности», — пояснил специалист.

Он уточнил, что некоторые медики отмечают потерю вирулентности. Однако сам бы он не стал говорить об этом.