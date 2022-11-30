Общество 30 ноября 2022, 18:42 Специалист по недвижимости высказался о возможной отмене льготной ипотеки под 7%

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Автор Telegram-канала «Экономизм», специалист по недвижимости Алексей Кричевский обсудил с News.ru заявление Минфина о завершении программы льготной ипотеки под 7% в 2023 году.

«Отменят льготную ипотеку или нет, с рынком жилья случится то, что должно было произойти в ближайшие годы — падение цен и спроса», — подчеркнул Кричевский.

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По его словам, при дефиците спроса рынок перенасыщен жильем. Он заметил, что в этом году из страны уехали десятки тысяч платежеспособных покупателей и пока не ясно, как видоизменять льготную ипотеку.

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«Поэтому самое адекватное решение — завершить программу. Сначала она позиционировалась как помощь застройщикам, потом неожиданно стала социальной, но из-за нее новостройки в крупных городах взлетели в цене на 40–100% с апреля 2020 года. Это невменяемый и ненормальный рост», — добавил собеседник издания.