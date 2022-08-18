Специалист по недвижимости спрогнозировала массовую распродажу квартир в России осенью

Специалист по недвижимости Ксения Аверс рассказала порталу News.ru, что в ближайшие месяцы застройщики начнут массово распродавать квартиры по себестоимости, чтобы спасти свой бизнес на фоне падения доходов.

«Те, кто захочет выжить, начнут сливать какие-то объекты по себестоимости. Начнутся распродажи», — цитирует Аверс сайт kp.ru.

По ее словам, сначала это будут «точечные предложения», а к октябрю-ноябрю они приобретут массовый характер. Аверс объяснила это тем, что у застройщиков не получится выполнять план и год может закрыться убытком.

«Если они не смогут выполнять свои обязательства перед банками, начнутся банкротства», — добавила собеседница издания.