Общество 17 мая 2023, 15:33 Специалист по недвижимости Сибилев: программа по развитию Дубая придает уверенности инвесторам при покупке квартиры

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Прошедший 2022 год стал для Дубая рекордным по количеству сделок с жилой недвижимостью. О причинах интереса россиян инвестировать в квартиры в ОАЭ рассказал основатель одного из дубайских агентств недвижимости Дмитрий Сибилев сайту kp.ru.

По словам эксперта, в Дубае утверждена программа по развитию города на 20 лет вперед. В этот период цены на недвижимость в Эмиратах будут стремительно расти, что придает уверенности инвесторам.

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Сибилев отметил, что приобретенные квартиры в любой момент можно будет продать и вывести деньги в другую страну.