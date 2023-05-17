17 мая 2023, 15:33
Специалист по недвижимости Сибилев: программа по развитию Дубая придает уверенности инвесторам при покупке квартиры
Прошедший 2022 год стал для Дубая рекордным по количеству сделок с жилой недвижимостью. О причинах интереса россиян инвестировать в квартиры в ОАЭ рассказал основатель одного из дубайских агентств недвижимости Дмитрий Сибилев сайту kp.ru.
По словам эксперта, в Дубае утверждена программа по развитию города на 20 лет вперед. В этот период цены на недвижимость в Эмиратах будут стремительно расти, что придает уверенности инвесторам.
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Сибилев отметил, что приобретенные квартиры в любой момент можно будет продать и вывести деньги в другую страну.
Недвижимость
ОАЭ
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