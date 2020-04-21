Специалист по недвижимости рассказал, как ипотека с низкой ставкой скажется на рынке

Ранее все крупные банки заявили о начале приема заявок на ипотеку со ставкой 6,5% годовых. Подать заявку можно до 1 ноября 2020 года. Лимит стоимости жилья не должен превышать три миллиона в регионах и восемь миллионов в Москве и Санкт-Петербурге.

«С учетом ставки ограниченного срока действия часть потенциальных покупателей, которые планировали покупку квартиры в перспективе ближайших полутора лет, могут ускорить свое решение по приобретению, повысив тем самым спрос в сегменте новостроек», — считает эксперт.

По словам эксперта, не стоит ожидать резкого пика продаж сейчас. Скорее всего, он произойдет ближе к осени и составит около 20 процентов от существующих значений.

Хусаинов полагает, что на вторичном рынке такая ставка может привести к краткосрочному снижению стоимости квадратных метров на 15-25 процентов. Это вряд ли коснется наиболее востребованных и ликвидных вариантов вторичной недвижимости.