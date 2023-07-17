Общество 17 июля 2023, 13:29 Специалист по недвижимости Радченко заявила, что резкий рост стоимости квартир в России связан с обвалом рубля

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Резкий рост стоимости квартир в России, в первую очередь, связан с обвалом рубля. Об этом ИА НСН сообщила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Эксперт добавила, что граждане, которые имели накопления в рублях, сняли все свои сбережения со счетов и вложили в недвижимость. Ситуация с ростом цен на квартиры будет продолжаться до тех пор, пока будет обваливаться рубль.

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Люди скупают недвижимость, чтобы сохранить свои рублевые сбережения, отметила Радченко.

Ранее СМИ сообщили, что цена на один квадратный метр в новостройках за последние две недели выросла на 2%.