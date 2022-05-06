Специалист по недвижимости Казакова оценила перспективы рынка аренды жилья в Петербурге

Все больше жилья сдается в Петербурге, и цены на него начинают падать. Об этом изданию «Форпост» рассказала глава агентства недвижимости «Итака» Алла Казакова.

С конца февраля стало появляться больше объявлений об аренде, стоимость жилья начала падать. Согласно данным сайта «Авито Недвижимость», с 24 февраля по 24 апреля средняя стоимость аренды упала на 7%, достигнув 28 тысяч рублей в месяц, написало ИА Nation News.

По словам Казаковой, самое большое количество предложений по аренде и самые низкие цены ожидаются в конце весны. К осени же рынок съемного жилья восстановится, поскольку в город приедут абитуриенты и люди на заработки, спрос на жилье повысится.