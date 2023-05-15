15 мая 2023, 14:26
Специалист по недвижимости Аверс: при аренде дома на лето следует проверить документы на право собственности
Арендаторам при выборе загородного дома для проживания в летний сезон следует обратить внимание на физические характеристики объекта и юридические условия. Об этом сообщила основатель агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, для начала будущим жильцам нужно определиться с условиями, которые необходимы им для комфортного проживания в доме.
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Затем при заключении договора следует внимательно ознакомиться с пунктом об ответственности и тщательно проверить документы на право собственности. Аверс отметила, что запросить эти данные можно по кадастровому номеру.
Недвижимость
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