Общество 14 июня 2023, 12:24 Специалист по морским млекопитающим Жбанов: акула может перепрыгнуть защитную сетку при желании поохотиться

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После трагического случая с нападением акулы на человека многие отели Египта начали устанавливать в море специальные защитные сетки. О безопасности и эффективности таких мер рассказал специалист по морским млекопитающим компании «Биологическая станция» Александр Жбанов в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, установленная по всем правилам сетка усилит защиту побережья от морских хищников. Однако если акула захочет поохотиться, то при большом желании она сможет перепрыгнуть препятствие.

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Жбанов добавил, что исследований по эффективности такой защиты не проводилось, поэтому туристам не следует терять бдительность в воде.