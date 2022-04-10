Специалист по лесопользованию оценил влияние санкций на древесную промышленность России

Влияние санкций Евросоюза на российскую лесную промышленность оценил директор FSC, главный редактор журнала «Устойчивое лесопользование» Николай Шматков. Специалист дал интервью радио Sputnik.

Запад внес в пятый пакет санкций запрет на импорт древесины из России, однако сложности с поставками продукции начались еще раньше, отметил эксперт.

«Пока понятно, что положение большинства предприятий лесной промышленности очень серьезное. В особенности проблемы есть у тех, кто был ориентирован на европейский рынок. Таким компания придется переориентироваться на наш внутренний рынок, на Китай, на Среднюю Азию и на Северную Африку», — пояснил Шматков.

Однако специалист отметил, что экспортеры леса в России находятся «в более выгодном положении», чем европейские покупатели древесины — они могут переориентироваться на другой рынок, а Европа не сможет найти новых поставщиков леса. Европейским партнерам, которые привыкли покупать древесину в России, приходится трудно, и фактически невозможно заместить объемы поставок леса из РФ, подчеркнул Шмаков.