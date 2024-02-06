Общество 06 февраля 2024, 12:09 Специалист по кибербезопасности Каргалев назвал атаки программ-вымогателей угрозой номер один в 2024 году

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Атаки программ-вымогателей останутся в 2024 году главной угрозой для российских компаний. Таким мнением с RT поделился руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев.

В прошлом году количество таких атак увеличилось на 160% по сравнению с 2022 годом, и тенденция роста сохраняется. Кроме того, серьезной проблемой остается деятельность диверсантов и хактивистов, а также утечка персональных данных.

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Наконец, фишинговые письма с вредоносным ПО также входят в топ угроз кибербезопасности.

«Этот способ могут использовать как прогосударственные шпионские группы, так и финансово-мотивированные киберпреступники. В 2023 году вредоносные письма рассылались под видом зашифрованного архива с итогами фейкового тендера, поддельных повесток, писем от следователей», — отметил Ярослав Каргалев.

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