12 мая 2023, 12:19
Специалист по карьерному развитию Юдина: стремление к саморазвитию позволит избежать манипуляций со стороны начальства
Для многих сотрудников работа омрачается токсичным начальством, которое привыкло манипулировать подчиненными. О том, как в таких ситуациях дать отпор, рассказала эксперт по карьерному развитию Марина Юдина, сообщили «Дни.ру».
По словам специалиста, руководитель не станет манипулировать компетентными сотрудниками, к которым он испытывает уважение. В этом случае работнику необходимо всегда стремиться к саморазвитию, подчеркнула Юдина.
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Кроме того, для того, чтобы избежать неприятных ситуаций на работе, подчиненным необходимо знать свои права и обязанности.
Работа
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