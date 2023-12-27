Общество 27 декабря 2023, 11:21 Специалист по этикету Свежакова призвала вежливо реагировать на ненужные подарки

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Плохие, дешевые и ненужные подарки — это не повод критиковать дарителя, тем более делать этот публично. Об этом рассказала «Москве 24» специалист по этикету Ольга Свежакова.

Она рассказала, что единственно верной реакцией при получении подарка будет вежливая улыбка и благодарность. Тем более, если речь идет не о близком человеке или деловом общении. Не стоит обсуждать неудачный презент, полученный от «тайного Санты».

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«Все зависит от отношений с дарителем. Если хочется сохранить теплое, хорошее общение, то, конечно, нужно поблагодарить, улыбнуться, сделать вид, что рад», — отметила эксперт.

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