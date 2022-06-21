Специалист по энергетике отметил, что Россия не останется без рынка сбыта нефти

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал идею Минфина США установить некий лимит цен на российскую нефть. Таким образом планируется получить больший объем сырья и при этом ограничить доходы РФ, передает РИА ФАН.

Фролов выразил уверенность, что Россия не останется без рынка сбыта. Индия закупает российскую нефть, а Китай испытывает дефицит экспортной нефти из-за уменьшения поставок с Запада. Поэтому в качестве позитива стоит рассматривать азиатский рынок, который сможет компенсировать потери на европейском направлении.

«Если ценовая война и резкий рост цен произойдут, то, прямо скажем, всем потребителям будет глубоко начхать на то, какие там цены пытаются установить их руководители государства, потому что нужна будет нефть из любых источников, хоть какая-то», — подчеркнул специалист.