Специалист по безопасности Сизов напомнил правила защиты от телефонных мошенников

Телефонные мошенники существуют давно, меняются только их схемы. Независимый эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов в разговоре с Lenta.ru напомнил правила, которые нужно запомнить, чтобы не попасться на обман.

«Мошенники всегда нацелены на получение данных реквизитов или доступа в личный кабинет», — отметил Сизов.

Если вам неожиданно звонят якобы из какой-либо организации, нужно положить трубку и перезвонить по номеру организации, от имени которой был звонок.

Мошенникам ни в коем случае нельзя диктовать коды из СМС, передавать реквизиты платежных инструментов, номера банковских карточек, логины, пароли.