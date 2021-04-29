Специалист оценил решение о возврате ларьков во дворы жилых домов

Вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков оценил решение Конституционного суда о возвращении ларьков в придомовые территории, сообщило радио Sputnik.

Собственники жилья и предприниматели из Ярославля, Калининграда и Перми обратились с жалобой в Конституционный суд. Они попросили признать недействительными пункты в местных правилах благоустройства, которые запрещали установку точек нестационарной торговли рядом с жилыми домами. Обращение было услышано.

Шлеменков уверен, что возвращение киосков может быть полезным для граждан, однако нужно подойти к этому вопросу с умом.

«Все зависит от нюансов. Если мы вернемся к тому варианту, когда у нас будет все в киосках и мелких лавочках, это плохо. Вопрос заключается в количестве. Когда есть мера и продуманная стратегия — все хорошо», — уточнил эксперт.

Как он считает, важно учитывать мнение жителей района, в котором собираются ставить ларек. Шлеменков подчеркнул, что «правильный» киоск должен соответствовать строгим критериям. В их числе эстетичность и удобное расположение.