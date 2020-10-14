Специалист оценил мнение о плохом качестве бюджетных продуктов

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ оценил мнение о том, что бюджетные продукты не могут быть качественными. Он объяснил, почему не нужно бояться закупаться в эконом-магазинах.

За последние три года в нашей стране на четверть увеличилось число магазинов низких цен. В таких торговых точках экономят на персонале и оформлении торговых залов. Помимо прочего, ассортимент в них меньше, но товары дешевле, чем в других продуктовых.

Шелищ заявил, что появление таких магазинов является нормальным и естественным. Он напомнил о рынках, которые существовали еще 15 лет назад. Именно там граждане покупали вещи по самым доступным ценам, информирует ОТР.

«Что дешевое вкусным и полезным не бывает, это полная ерунда. Сейчас, я полагаю, минимум 20% людей, которые покупают самое дешевое, на более дорогое просто нет средств, и есть несколько процентов тех, кто покупают самое дорогое, считая наивно, что чем дороже, тем лучше», — поделился мнением эксперт.

Специалист добавил, что такие магазины работают за счет сокращения издержек. Речь идет о деньгах на предтоварную обработку товаров и зарплату большому числу сотрудников.