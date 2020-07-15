Специалист оценил идею платить покупателям за найденную просрочку

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин оценил предложение депутата Госдумы РФ Василия Власова выплачивать гражданам, которые обнаружили на прилавке просроченные продукты, половину от выписанного магазину штрафа.

По его словам, такая идея противоречит российскому Кодексу об административных правонарушениях.

«Конечно, предлагается прецедент, неслыханный в нашей практике. То есть именно что касается Кодекса об административных правонарушениях: когда средства от штрафов зачисляются не в соответствующий бюджет, а делятся пополам с теми, кто заявил о правонарушении», — процитировал Шапкина сайт RT.

Он отметил, что на первый взгляд инициатива похожа на заботу о гражданах. Шапкин заметил, что натуральная еда не может быть свежей бесконечно. В противном случае вся продукция в магазинах «будет пластмассовая, которая будет храниться вечно». Как он считает, если срок годности подходит к концу, то торговые точки должны предоставлять скидки на товар. По его мнению, это необходимо ввести в практику в нашей стране.