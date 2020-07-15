Специалист оценил идею платить покупателям за найденную просрочку
По его словам, такая идея противоречит российскому Кодексу об административных правонарушениях.
«Конечно, предлагается прецедент, неслыханный в нашей практике. То есть именно что касается Кодекса об административных правонарушениях: когда средства от штрафов зачисляются не в соответствующий бюджет, а делятся пополам с теми, кто заявил о правонарушении», — процитировал Шапкина сайт RT.
Он отметил, что на первый взгляд инициатива похожа на заботу о гражданах. Шапкин заметил, что натуральная еда не может быть свежей бесконечно. В противном случае вся продукция в магазинах «будет пластмассовая, которая будет храниться вечно». Как он считает, если срок годности подходит к концу, то торговые точки должны предоставлять скидки на товар. По его мнению, это необходимо ввести в практику в нашей стране.