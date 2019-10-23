Специалист определил причины «утечки» информации с телефонов

Эксперты назвали оптимальный метод защиты денег от мошенников Подробнее

Эксперт отметил, что нельзя полностью защитить смартфон от взлома.

«Первое: ошибки в программном обеспечении (ПО), которые злоумышленники могут использовать, чтобы украсть деньги. С этим ничего не сделаешь, ошибки всегда есть. Нужно понимать, что их процент сейчас очень мал. Второе: человеческий фактор, когда сам человек устанавливает приложение, выполняющее какие-то вредоносные функции. Чаще всего люди ставят такие приложения не из официальных магазинов, где идет проверка, а из интернета, отключая все механизмы безопасности, которые есть в смартфоне, кликая на все предупреждения, что оно из непроверенного источника… Все равно ставят, а дальше приложение получает доступ к данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям», — сказал Александр Печенкин.

Он подчеркнул, что необходимо загружать приложения из официальных источников и не отключать механизмы безопасности, которые по умолчанию функционируют на устройствах.