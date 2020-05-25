Специалист объяснил страх людей брать ипотеку

По его словам, резкое падение спроса на ипотеку в прошлом месяце произошло из-за ожидания россиян, что ставки на ипотечное кредитование могут снизиться. Второй причиной является снижение деловой активности на фоне пандемии. Люди напуганы и находятся в состоянии неизвестности.

«Сейчас идут обсуждения всевозможных программ поддержки. Люди боятся проторговаться и взять ипотеку по завышенной ставке, все же этот финансовый продукт рассчитан на годы», —пояснил экономист.

Кривелевич отметил, что для россиян единственный способ сбережения денег — недвижимость. Из-за пандемии коронавируса люди отказываются от покупки не только жилья, но и автомобилей, золота, бриллиантов.