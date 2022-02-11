Специалист объяснил, следует ли покупать продукты без упаковки на развес

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил сайту «Аргументы и факты», что в магазине лучше обходить стороной полки с продуктами, которые продают на развес.

Предупреждение специалиста объясняется тем, что в некоторых магазинах персонал не всегда соблюдает правила гигиены.

«Утро.ру» отметило совет Лебедева о том, что лучше покупать в фабричной упаковке конфеты, печенье, и сухофрукты. Также не рекомендуется покупать на развес хинкали, манты, пельмени и другую замороженную еду.