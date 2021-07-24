Специалист объяснил принцип работы камер, распознающих разговоры по телефону за рулем

Видеокамеры, которые распознают разговоры по телефону за рулем, работают на основе нейросети. Она точно определяет вид нарушения по картинке. Об этом «360» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Система эта сделана таким образом, что это уже нейросеть распознает, разговариваете ли вы по телефону, пристегнут ли у вас ремень. <…> Разговоры по телефону — вы сами знаете, к чему это приводит», — объяснил собеседник.

По словам Славнова, в планах МВД — внедрение нововведения по отслеживанию при помощи камер автомобилистов, которые днем не включают ближний свет. Он отметил, что с помощью устройств видеофиксации реально можно бороться подобными нарушениями, которые угрожают жизням участникам дорожного движения.

«Система рабочая, да, но, как и у всех роботов, есть сбои в алгоритме. Но в течение 10 дней, если вы действительно не пользовались телефоном, <…> все это возможно обжаловать и оспорить», — добавил автоэксперт.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили, что практику видеофиксации использования телефонов за рулем распространят в российских регионах. Сейчас камеры выявляют такие нарушения только в Москве.