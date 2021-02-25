Специалист объяснил, при каких условиях бизнес потерпит крах в этом году

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, бывший омбудсмен Виктор Ермаков объяснил, при каких условиях бизнес в России потерпит крах в текущем году, написала «Общественная служба новостей».

Специалист считает, что, если власть в срочном порядке не начнет поддерживать малый и средний бизнес, то компании начнут закрываться. По мнению Ермакова, переживать не нужно, ведь правительство уже одобрило запуск дополнительных мер поддержки предпринимателей.

«Сейчас нужно адекватно работать, включать все инструментарии. В том числе, которые озвучил премьер. Нужно показать, что бизнес не брошен. Если это не сделать и эффективно не запустить весь инструментарий, конечно будет беда», — пояснил эксперт.

Он заключил, что бизнесу гарантированно помогут, если не прекращать работать.