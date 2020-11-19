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    19 ноября 2020, 15:13

    Специалист объяснил плюсы новой системы выплат по материнству

    Полина Петрова

    Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков объяснил плюсы новой системы выплат по материнству. По его словам, новая система гарантирует правильность подсчета денег, пишет сайт URA.ru.
    Специалист объяснил плюсы новой системы выплат по материнству

    Выплаты по беременности и родам, а также по больничным листам будут переводиться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя с 2022 года.

    «Новая инициатива введена для того, чтобы у людей была гарантия, что все выплаты им посчитаны правильно. Данные изменения также вводятся ради быстроты оформления листов нетрудоспособности», — уточнил Шершуков.

    По его словам, ощутимо сроки получения материнского пособия не изменятся, однако будет в разы меньше бумажных дел. Зампредседателя Федерации отметил что в ряде регионов нашей страны ранее действовал пилотный проект «Прямые выплаты», который направлен на тестирование этого механизма.

    В настоящий момент период проверки завершился. Теперь можно вводить выплаты через фонд социального страхования в полном объеме.