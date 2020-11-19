Специалист объяснил плюсы новой системы выплат по материнству

Выплаты по беременности и родам, а также по больничным листам будут переводиться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя с 2022 года.

«Новая инициатива введена для того, чтобы у людей была гарантия, что все выплаты им посчитаны правильно. Данные изменения также вводятся ради быстроты оформления листов нетрудоспособности», — уточнил Шершуков.

По его словам, ощутимо сроки получения материнского пособия не изменятся, однако будет в разы меньше бумажных дел. Зампредседателя Федерации отметил что в ряде регионов нашей страны ранее действовал пилотный проект «Прямые выплаты», который направлен на тестирование этого механизма.

В настоящий момент период проверки завершился. Теперь можно вводить выплаты через фонд социального страхования в полном объеме.