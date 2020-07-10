Специалист объяснил, куда следует обращаться жертвам домашнего насилия

«Никогда не было звонков «Ало, убивают!» Если вас убивают, нужно звонить в полицию. Мы, как кризисный центр, не можем приехать и забрать. Для этого есть полиция, и звонить надо туда обязательно», — заявила специалист.

Она также отметила, что женщины обязаны звонить в полицию. Однако во время пандемии, например, они не всегда приезжали, а чаще переносили «выезды» в онлайн-режим