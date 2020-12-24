Специалист объяснил, какое филе сельди покупать не стоит

Специалист отметил, что при покупке этого продукта в первую очередь надо обращать внимание на условия хранения. Чаще всего для праздничных блюд можно купить цельную рыбу и самостоятельно ее разделать. Хорошая рыбина должна была упругой и крепкой.

«Для селедки под шубой вряд ли нужны какие-то соусы и добавки, вам нужна просто соленая классическая селедка. В той сельди, которая кусочками продается в банках, бывает еще и масло, но это не так страшно. Но если в рыбе в качестве добавок — сорбиновая или бензойная кислота, она точно не нужна», — уточнил эксперт.

По словам Фомина, разделанная и упакованная селедка как правило хранится от 30 до 45 суток в зависимости от вида упаковки. Так, в вакууме продукт не портится дольше. Это наилучший вариант для покупателя. Если селедка в банке просто закрыта крышкой, то ее можно употреблять не более месяца с даты изготовления. В редком случае можно точно знать, в каких условиях она хранилась.

Если в магазине продукт лежит в холодильнике при нужной температуре, то можно его взять. При комнатной температуре он испортится. Чаще встречается сельдь в пластиковых банках. Контейнер должен быть герметичным, ни в коем случае не протекать. Также лучше выбирать рыбу проверенного бренда.