Специалист объяснил, как выбрать основную социальную сеть для общения

Специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш объяснила, как выбрать основную социальную сеть для общения и публикации постов, сообщило радио Sputnik.

Как считает эксперт, если человек собирается публиковать свой контент для демонстрации другим пользователям Сети, лучше сперва попробовать все варианты.

«Это может смешно звучать, но люди очень разные, всем „заходят“ разные форматы. Предсказать, какая соцсеть подойдет, очень сложно, надо опытным путем попробовать», — пояснила Кулиш.

Например, кому-то не подходит писать лонгриды в формате ЖЖ, зато хорошо получается снимать вайны в стиле TikTok. Кулиш объяснила, что при выборе подходящей соцсети идеи начинают приходить сами собой. Если человек профессионально занимается блоггингом, он может взять себе в помощники менеджера. Он поможет оптимизировать контент под конкретную площадку.