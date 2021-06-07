Специалист объяснил, как вернуть деньги за просроченный товар

На полках продуктовых магазинов нередко можно встретить просроченные товары или близкие к истечению срока годности. Общественный деятель Александр Копылов рассказал РИА ФАН, как вернуть деньги за купленный просроченный продукт.

С прошлого года Копылов принимает участие в проверках в магазинах Санкт-Петербурга. По его словам, из 180 проверенных продуктовых магазинов нарушений не было выявлено только в трех.

«Скорее всего, это просто халатность, либо руководство перегружает продавцов, и просто штата недостаточно. Либо работники реально ленятся и не занимаются своими обязанностями», — пояснил активист.

Он отметил, что по закону магазины имеют право продавать только тот товар, который потребитель сможет использовать до истечения срока годности. Например, упаковка памперсов матерью ребенка используется на протяжении 20 дней. Это значит, что магазин обязан снять эту пачку с продажи за месяц до истечения срока годности, объяснил Копылов.

Чтобы вернуть деньги за просроченный товар, по закону достаточно предъявить в магазине чек и фотографию товара, на которой видно дату изготовления. Магазин, продавший этот товар, обязан вернуть деньги либо обменять товар на новый.