Глава правления общественной организации «Единый афганский центр» Мохаммед Наим Голь Хазрат Голь в ходе онлайн-конференции на тему «США — государство-террорист. Зачем New York Times обвиняет Россию в том, что делают сами США?» объяснил, как США повлияли на рост наркотрафика из Афганистана.

По его словам, СССР поддерживал экономику этой страны. Помимо прочего, Советский Союз одним из первых признал, что Афганистан независим, после того, как были выведены войска Великобритании в 1919 году.

«СССР одним из первых признал независимость нашей страны. СССР построил 142 промышленных объекта на территории Афганистана, среди которых электростанции и многое другое», — процитировал Голя ФАН.

Специалист пояснил, что вторжение американских войск в Афганистан повлияло на увеличение наркотрафика. Это оказало плохое влияние на социально-экономическое положение в государстве. Голь отметил, что американцы охраняли плантации опиумного мака. Он добавил, что США создали мафиозные структуры в Афганистане. Их доходы финансируют войну в стране.