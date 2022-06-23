Специалист объяснил, как правильно раскладывать продукты в холодильнике

Специалист Джон Стирзакер рассказал, как правильно хранить в холодильнике продукты, чтобы они не испортились раньше времени. С советами эксперта ознакомилось ИА Nation News.

Стирзакер заметил, что в разных зонах холодильника температура отличается, поэтому при хранении продуктов важно обращать на это внимание.

«Сырые продукты — в самой холодной зоне, молочные — в середине, а приправы — на дверных полках», — цитирует Стирзакера РИА ФАН.

Он порекомендовал не хранить яйца и молочные продукты в дверце холодильника, поскольку ее постоянно открывают и закрывают, а это приводит к перепаду температур.