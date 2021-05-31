Специалист объяснил, как получить компенсацию от соседа-курильщика

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды объяснил, как получить компенсацию от соседа-курильщика, написал Life.

По его словам, в нашей стране есть несколько законов, предусматривающих контроль курильщиков. В частности речь идет о законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

Отмечается, что в России запрещено курить как на вокзалах, пляжах, детских площадках, так и на балконе своей квартиры. Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться в суд. При этом исцу нужно доказать, что факт курения был.

«Упрощенного порядка рассмотрения подобных жалоб не предусмотрено, а значит, потерпевшей стороне приходится самостоятельно собирать и предъявлять суду доказательства того, что ее права и законные интересы были нарушены», — уточнил Лебедев.

На это у гражданина могут уйти месяцы, а иногда и целые годы.

Ранее стало известно, что курение и употребление табачных изделий повышает риск заражения коронавирусом.