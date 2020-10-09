Специалист объяснил, как побороть страх перед прыжком с банджи

«Для многих из нас самое страшное — это то, что ты не знаешь, что случится. В нашем парке вы можете пойти и посмотреть, как другие прыгают, вам расскажут, как происходит прыжок. И в какой-то момент вам становится понятен процесс, и вы решаете сделать прыжок», — рассказал эксперт.

Маршалл уточнил, что во время прыжка у человека полностью меняется восприятие. Если удастся справиться с 10-15 секундами неопределенности и страха, далее появляются приятные эмоции, запоминающиеся на всю жизнь. При этом некоторым нужно прыгнуть несколько раз, чтобы получить удовольствие от процесса. Есть люди, которых затягивает такой вид досуга. Среди них рекордсмен мира по банджи-джампингу Михаил Панов.