Специалист объяснил, как наиболее выгодно купить подарки к 8 марта

Руководитель департамента развития продуктов ЮMonеу Алла Савченко объяснила, как наиболее выгодно купить подарки к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта, сообщил «ФедералПресс».

«Первое, что нужно сделать, — это четко определиться с количеством подарков и суммой на их покупку. Чтобы подстраховаться от импульсивных трат, можно завести отдельную банковскую карту или электронный кошелек для оплаты подарков», — отметила специалист.

Необходимо положить на счет конкретную сумму денег, тогда остальные средства останутся в сохранности. Помимо прочего, подарки можно можно найти через кешбэк-сервисы. Такие площадки подбирают самые выгодные предложения.

Также можно посикать презент для любимой женщины на маркетплейсах. В их числе всем известные WildBerries, Ozon и Goods. Там бывают большие скидки и хорошие бонусы. А цветы в большом количестве лучше всего заказать оптом в теплицах или оптовых магазинах.

По данным опроса, который провел «Билайн Бизнес», на один подарок мужчины тратят около 2600 рублей, а женщины — 1107 рублей.