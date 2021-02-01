Специалист объяснил, исчезнет ли на самом деле мат из соцсетей

«Российские социальные сети — „ВКонтакте“, „Одноклассники“ — выполняют все распоряжения. В любых законопроектах, которые принимает Госдума относительно Интернета, всегда остается одна единственная проблема: кто и как будет исполнять, будут ли исполнять наши требования зарубежные игроки — Facebook, YouTube», — заметил специалист.

По его словам, масштабные международные интернет-платформы чаще всего живут по своим правилам. Они не всегда вторят законам других стран, на территории которых используются сайты. Соцсети не желают для каждого государства создавать свои группы по модерации.

Как уточнил Клименко, еще не существует инструментов, которые заставят интернет-платформы выполнять предписания той или иной страны. Эксперт назвал введение соответствующих поправок в России «хлопком одной ладонью», при котором нет инструментов для исполнения закона.