Специалист объяснил, что помогло спасателю выбраться живым из шахты «Листвяжная»

Выжившему спасателю, который смог сам выбраться из шахты «Листвяжная» после аварии, помогли навыки и большой профессиональный опыт. Такое мнение выразил председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

«[Выжившему] помогли воля к жизни, желание жить плюс опыт, умение пользоваться системой выживания в тех условиях, в которые он попал, <…> плюс знание горного дела, горных выработок, ликвидации аварии», — сказал специалист в комментарии «360».

Он также обратил внимание, что у спасателей есть аппараты, с помощью которых можно дышать минимум четыре часа, а помимо основного такого устройства есть с собой запасное.

«У нас же как, метан — это легкий газ, он наверху, он не столько вредный для здоровья, сколько опасный для взрыва. А угарный газ тяжелый, он стелется по земле. Если встать так, что у тебя внизу в ногах будет повышенная концентрация [газа], но есть струя, которая несет свежий воздух на уровне головы, там может быть минимальная концентрация CO и можно дышать», — объяснил Мохначук.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. Погибшими считаются 46 горняков и пять спасателей, который вечером того же дня отправились под землю на поиски шахтеров. Сегодня один из спасателей смог сам выйти на поверхность. По предварительным данным, это помощник командира взвода 51-летний Александр Заковряшин.