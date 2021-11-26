Специалист объяснил, что помогло спасателю выбраться живым из шахты «Листвяжная»
Глава Росуглепроф Мохначук сказал, что помогло выжить спасателю из шахты «Листвяжная»
Выжившему спасателю, который смог сам выбраться из шахты «Листвяжная» после аварии, помогли навыки и большой профессиональный опыт. Такое мнение выразил председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
«[Выжившему] помогли воля к жизни, желание жить плюс опыт, умение пользоваться системой выживания в тех условиях, в которые он попал, <…> плюс знание горного дела, горных выработок, ликвидации аварии», — сказал специалист в комментарии «360».
Он также обратил внимание, что у спасателей есть аппараты, с помощью которых можно дышать минимум четыре часа, а помимо основного такого устройства есть с собой запасное.
«У нас же как, метан — это легкий газ, он наверху, он не столько вредный для здоровья, сколько опасный для взрыва. А угарный газ тяжелый, он стелется по земле. Если встать так, что у тебя внизу в ногах будет повышенная концентрация [газа], но есть струя, которая несет свежий воздух на уровне головы, там может быть минимальная концентрация CO и можно дышать», — объяснил Мохначук.
Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. Погибшими считаются 46 горняков и пять спасателей, который вечером того же дня отправились под землю на поиски шахтеров. Сегодня один из спасателей смог сам выйти на поверхность. По предварительным данным, это помощник командира взвода 51-летний Александр Заковряшин.