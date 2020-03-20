Специалист объяснил, что «дефицит ноутбуков» в России невозможен

«У поставщиков электроники и техники такие обороты, что им никакой дефицит не страшен. Производство, конечно, сейчас тормозится, это да, но у нас обеспеченность смартфонами, ноутбуками, планшетами настолько высока, что нельзя говорить, что нам сейчас без них жить будет невозможно», — пояснил специалист.

Букштейн посоветовал не поддаваться панике и заверил, что у всех, кому нужны ноутбуки, они уже есть.