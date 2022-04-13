Специалист объяснил, чем опасен позеленевший картофель

Картофель, на котором появилось зеленое пятно, есть уже нельзя — в нем содержится алколоид соланин, ядовитый для человека. Об этом в интервью для радио Sputnik рассказал доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев.

Картошка может храниться много месяцев, но только в темном месте и при ровной температуре около 3 градусов — хорошим местом будет холодильник. На свету на картофеле могут образоваться зеленые пятна — такую картошку есть уже нельзя, даже если удалить порченные места.

«Даже если мы срежем зеленую половину клубня, то это не значит, что во второй половине нет соланина. Термической обработкой это вещество также практически не разрушается. То есть не надо думать, что можно срезать часть, потом отварить в кипятке, и все ядовитые вещества уничтожатся. Ничего подобного. С зеленым картофелем лучше не рисковать. Если клубень хоть на четверть зеленый, то его надо убирать в сторону и не есть», — сказал специалист.